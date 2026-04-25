チクチクとした痛みは痛風以外の疾患でも見られるため、正しく見極めることが重要です。神経障害や血流障害、外傷や感染症など、似た症状を持つ病気との違いを理解することで、誤った判断を防ぐことができます。本章では、主な鑑別ポイントを整理し、受診の目安についても分かりやすく解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院