4月23日、高知県四万十市で四万十川ウルトラマラソンの実行委員会が開かれ、今年（2026年）の大会の開催日が10月18日（日）に決まりました。23日、四万十市で開かれた四万十川ウルトラマラソンの実行委員会は、自治体など約60人が参加し、今年の大会の取り組みについて話し合いました。今年で32回目となる四万十川ウルトラマラソンは、10月18日の日曜日に開催が決まり、定員は去年（2025年）と同じ100キロの部が1600人、60キロの部