東北大の東北メディカル・メガバンク機構は24日、約6万9千人分のゲノム（全遺伝情報）解析情報を含むデータベース「dbTMM2026」を構築したと発表した。宮城県の住民約12万人を対象とした健康調査で順次蓄積した多様なデータを統合。必要な情報を選びやすくし、患者ごとの体質に合わせた個別化医療や病気の予防研究に役立ててもらう。ゲノム解析情報は2024年3月に公開した約1万5千人分から大幅に拡充した他、脳MRI画像を充実さ