レインズインターナショナルが展開する「牛角」は4月23日、「デザート食べ放題」を牛角全店の食べ放題全コースで導入した。デザート食べ放題2025年10月23日に約270店舗で開始したデザート食べ放題は、焼肉時間の中でも気軽に楽しめるアイスやケーキを取り揃え、特に女性やファミリー層を中心に好評を得ている。こうした反響を受け、全店での導入が決定した。食べ放題のデザートは、5種類のアイスや杏仁豆富、スイートポテトケーキ