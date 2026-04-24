【写真＆動画】目黒蓮が前髪越しに語りかけるような表情を見せる『日経エンタテインメント！』表紙／『SAKAMOTO DAYS』予告 Snow Manの目黒蓮が登場する『日経エンタテインメント！』6月号（5月2日発売）表紙が、雑誌公式Xで公開された。 ■小首を傾げたポーズの“角度”も絶妙なポージング 表紙はスタッズのついた黒のジップジャケットをまとった目黒のドアップ。グレージュの背景が大人っぽさを引き立て