目黒蓮が目にかかる前髪越しに語りかけるような表情を見せたショットに「ずっと見ていたくなる色っぽさ」「ため息が出るほど美人さん」「憂いある表情が素敵」

【写真＆動画】目黒蓮が前髪越しに語りかけるような表情を見せる『日経エンタテインメント！』表紙／『SAKAMOTO DAYS』予告

Snow Manの目黒蓮が登場する『日経エンタテインメント！』6月号（5月2日発売）表紙が、雑誌公式Xで公開された。

■小首を傾げたポーズの“角度”も絶妙なポージング

表紙はスタッズのついた黒のジップジャケットをまとった目黒のドアップ。グレージュの背景が大人っぽさを引き立てている。

襟足が伸びたヘアスタイルで、少し垂らした前髪越しに澄んだ瞳をのぞかせ、小首を傾げ、右ひじを立てている。

ちょっと開いたツヤツヤの唇も相まって、なにか言いたげな表情のようにも見える。

投稿には「巻頭インタビューでは、4月29日公開の主演映画『SAKAMOTO DAYS』など、広がり続ける役者業のお話を中心に聞きました」など、誌面の予告も。

コメント欄には「ずっと見ていたくなる色っぽさ」「ため息が出るほど美人さん」「憂いある表情が素敵」「この首の角度も最高」「神がかってるビジュ」などといったファンの声が続々と到着している。

■『日経エンタテインメント！』6月号表紙

■『SAKAMOTO DAYS』予告映像