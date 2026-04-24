22日午後に発生した岩手県大槌町の山火事は、延焼範囲が拡大しています。これまでに約1200haを焼き、1229世帯2588人に避難指示が出されています。 こうした状況を受けて県は、24日午前9時半ごろ、消防防災ヘリコプター「はくちょう」を現地に派遣しました。消防庁長官からの要請に基づくもので、ヘリコプターには県消防防災航空隊の7人が乗り込み、午後1時前から消火活動にあたっています。 県消防課により