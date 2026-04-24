22日午後に発生した岩手県大槌町の山火事は、延焼範囲が拡大しています。これまでに約1200haを焼き、1229世帯2588人に避難指示が出されています。



こうした状況を受けて県は、24日午前9時半ごろ、消防防災ヘリコプター「はくちょう」を現地に派遣しました。消防庁長官からの要請に基づくもので、ヘリコプターには県消防防災航空隊の7人が乗り込み、午後1時前から消火活動にあたっています。



県消防課によりますと、2025年 岩手県大船渡市で発生した山火事の際にも空と地上から職員を派遣していて、今回もさらなる派遣要請に備えるとしています。