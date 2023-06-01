重慶市にある電動バイクメーカー「重慶虬竜科技」の組立工場では今、急ピッチで作業が進められている。重慶から遠く離れた広東省広州市では15日に中国輸出入商品交易会（広州交易会）が開幕した。展示エリアでは、欧州や東南アジア、ラテンアメリカなどから来たバイヤーが、雅迪（YADEA）や江門正豪といった中国ブランドの新型電動バイクを細かくチェックしたり、翻訳アプリを使ってスタッフに航続距離や充電のパラメータを