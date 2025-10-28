人気アニメ『キン肉マン』より、『木彫 悪魔将軍 （チーク）』がSpiceSeedより登場！悪魔将軍の迫力の造形と木の趣が合わさった至高の逸品にご注目を。☆木の質感と悪魔将軍の迫力美を楽しめる木彫りフィギュアをチェック！（写真3点）＞＞＞ハイクオリティフィギュアの製造・販売で好評を博しているSpiceSeedより、キン肉マンシリーズ『木彫 悪魔将軍 （チーク）』がリリースされる。『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シ