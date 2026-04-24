文部科学省は24日、教員による児童生徒性暴力の防止に関する基本指針を改定した。教え子の盗撮画像を交流サイト（SNS）で共有した事件を踏まえた記載を新たに盛り込み、わいせつ行為などで免許を失効した教員のデータベース（DB）の活用徹底を求めた。新指針は、盗撮防止には教室やトイレの定期的な点検によってカメラを設置できない環境にしていくことが重要と指摘。学校所有のデジタル端末は使用ルールの明確化が必要とした