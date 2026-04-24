あなたはどんな意味かわかりますか？「蛙の面に水」、どんな意味のことわざかわかりますか？蛙の顔に水をかけたらどんな反応をするか想像してみると…気になる正解は…「どんなことをされても気にせず平気でいること」という意味です。図太い人の例えでよく用いられます。例文としては、「彼は何度遅刻を注意されても蛙の面に水で全く反省していない。」「彼女はどんなに悪口を言われても全然気にしていない。蛙の面に水だよ。」と