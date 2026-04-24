本日4月24日（金）よる7時放送の日本テレビ系「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。今宵も、金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。まずは1994年、フィギュア界最大のスキャンダルとされるナンシー・ケリガン襲撃事件。フィギュアスケートのアメリカ代表で、オリンピックメダリストでもあったナンシー・