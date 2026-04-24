本日4月24日（金）よる7時放送の日本テレビ系「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。

今宵も、金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。

まずは1994年、フィギュア界最大のスキャンダルとされるナンシー・ケリガン襲撃事件。フィギュアスケートのアメリカ代表で、オリンピックメダリストでもあったナンシー・ケリガンが、次の五輪出場をかけた全米選手権の前日に襲撃され右ひざを負傷。次のオリンピックでもメダル獲得が確実視されていた彼女は、この大けがにより全米選手権を棄権。五輪出場そのものも危ぶまれる絶望的な状況に追い込まれた。

その2週間後、事件は急展開を迎える――なんと、犯人として逮捕された男は、ケリガンが棄権した全米選手権で優勝したトーニャ・ハーディングの元夫だった。ケリガンのライバルだったハーディングに、当然ながら世界中から疑惑の目が向けられる。しかし彼女は関与を一貫して否定。果たして事件の真相は？そして、犯行に及んだ男を狂気へと駆り立てたものとは何だったのか？

ほかにも、世界各国の摩訶不思議な事件からクイズを出題する。

――5カ国語を操るIQ160の天才凶悪犯が、脱獄不可能といわれた超厳戒態勢の刑務所から脱獄！6人もの囚人たちが一夜にして忽然と消えたのはなぜ!?

――63年間、2週間に一度、病院に通い詰めた男…その通院回数はなんと1173回！健康体でありながら、なぜ通い続けた？そこには驚くべき秘話が…

あまりに予測不能な展開に、二宮やスタジオゲストたちの考察も翻弄される。ときに驚き、ときに胸を打たれ――珠玉のミステリーが揃った今夜の放送。ミステリークラブ主宰のノブから、考察に挑むゲストにお茶とお菓子（ノブのダージリンティーとフィナンシェ）の心配りも。

そして、再現VTRにも豪華なゲストが出演。七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく、正門良規（Aぇ! group）が、VTRのどこかに登場！

■出演者

＜会員＞

二宮和也

江口のりこ、城島茂、柳原可奈子、横澤夏子／綾瀬はるか、石原伸晃、イモトアヤコ ほか

＜VTR＞

七五三掛龍也（Travis Japan）、ひょうろく、正門良規（Aぇ! group）

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