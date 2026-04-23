スリムな新デザイン、テレビからの直接給電に対応！Amazon「新Fire TV Stick HD」
Amazonは、世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズに*1、使いやすさとデザインを大きく刷新した新しい「Fire TV Stick HD」を発表した。Fire TV Stick HDは、6,980円（税込）というお手頃な価格ながら*2、前モデルと比較して平均30%の高速化*3を実現。スリム化された新デザイン本体、給電方法の改善やケーブルの進化、また新しいFire TV体験の実装など、お客様のニーズに合わせ多くの改善を実現したモデルだ。
新しいFire TV Stick HDは従来通り、人気の各種ストリーミングサービスの70万本以上の映画・テレビ番組の視聴や*4、Alexa対応音声認識リモコンも同梱し、リモコン上のAlexaボタンを押しながら話しかけるだけでコンテンツの検索や再生、スマートホーム製品の操作*5などが可能だ。
■主な特長
前モデルより平均30%高速化 - Fire TV Stick HDモデル史上、最も高速。本体の起動やアプリを開く速度を改善し、前モデルと比較して平均30%の高速化を実現した*3。よりスムーズで快適なストリーミング体験を楽しめる。
新デザインの本体 - 前モデルと比較して横幅が約30%スリムになり、HDMIケーブルと同等の太さになった。スリム化の実現により、隣のHDMIポートに挿すケーブルと干渉することなく、テレビ背面にすっきりと収まる。
給電方法の改善 - 起動時間を改善し、テレビから直接電源がとれるように設計した（テレビのUSB-Aポートから給電）。これによりUSB電源アダプターが不要になり*6、セットアップが簡素化されると共に、壁掛けテレビでもケーブルが見えないよう美しく配線することができる。
ケーブルの進化 - 従来micro-BだったUSB電源ケーブルをUSB-Cにアップグレードした。さらにケーブルをL字ケーブルとしたことで場所を取りにくく、テレビ直接給電に合わせて長さも短くした（約30cm）。これらの進化に伴い、付属品も見直したことで、テレビとインターネット接続の環境があれば、Fire TV Stick HD本体とリモコン、ケーブルだけで、自宅のみならず旅先でも簡単にFire TVを楽しむことが可能だ。
新しいFire TV体験 - ホーム画面のデザインやタブ、メニュー、アプリ表示等を刷新し、より直感的で使いやすい操作性を実現した。コンテンツを見つけやすく整理されたレイアウトで、快適なストリーミング体験を提供する。
■価格と購入方法について
新しいFire TV Stick HDの価格は6,980円（税込）*2、本日からAmazon.co.jp（ https://www.amazon.co.jp/firetvstickHD ）にて予約受付が開始され、出荷開始は4月30日(木)を予定している。また、5月より順次、エディオン、ケーズデンキ、Joshin、ビックカメラグループ、ヤマダデンキ等、の全国の家電量販店でも購入できる。
なお本発表については、About Amazon（ http://www.aboutamazon.jp ）でも確認できる。
*1 Fire TVシリーズ2024年10月〜2025年9月の世界販売／出荷台数に関する外部機関による調査結果、および内部データによる
*2 本日時点におけるAmazon.co.jpでの販売価格
*3 2026年4月現在において、2024年発売「Fire TV Stick HD」と比較
*4 各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合がある。コンテンツ数は2026年4月時点のもの
*5 Alexa対応スマートホーム製品（別売）と事前の設定が必要。
*6 基本的にUSB電源アダプターは不要だが、 もし、テレビに「電力不足・過多」の警告が表示される、または全く映らない場合は、同梱されている取扱説明書に記載の方法をお試しのこと
*7 五十音順。店舗により取り扱い商品・発売日が異なる場合がある。取り扱いについては各販売店舗にて確認のこと
■Amazon「新Fire TV Stick HD」
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新デザインの本体 - 前モデルと比較して横幅が約30%スリムになり、HDMIケーブルと同等の太さになった。スリム化の実現により、隣のHDMIポートに挿すケーブルと干渉することなく、テレビ背面にすっきりと収まる。
給電方法の改善 - 起動時間を改善し、テレビから直接電源がとれるように設計した（テレビのUSB-Aポートから給電）。これによりUSB電源アダプターが不要になり*6、セットアップが簡素化されると共に、壁掛けテレビでもケーブルが見えないよう美しく配線することができる。
ケーブルの進化 - 従来micro-BだったUSB電源ケーブルをUSB-Cにアップグレードした。さらにケーブルをL字ケーブルとしたことで場所を取りにくく、テレビ直接給電に合わせて長さも短くした（約30cm）。これらの進化に伴い、付属品も見直したことで、テレビとインターネット接続の環境があれば、Fire TV Stick HD本体とリモコン、ケーブルだけで、自宅のみならず旅先でも簡単にFire TVを楽しむことが可能だ。
新しいFire TV体験 - ホーム画面のデザインやタブ、メニュー、アプリ表示等を刷新し、より直感的で使いやすい操作性を実現した。コンテンツを見つけやすく整理されたレイアウトで、快適なストリーミング体験を提供する。
■価格と購入方法について
新しいFire TV Stick HDの価格は6,980円（税込）*2、本日からAmazon.co.jp（ https://www.amazon.co.jp/firetvstickHD ）にて予約受付が開始され、出荷開始は4月30日(木)を予定している。また、5月より順次、エディオン、ケーズデンキ、Joshin、ビックカメラグループ、ヤマダデンキ等、の全国の家電量販店でも購入できる。
なお本発表については、About Amazon（ http://www.aboutamazon.jp ）でも確認できる。
*1 Fire TVシリーズ2024年10月〜2025年9月の世界販売／出荷台数に関する外部機関による調査結果、および内部データによる
*2 本日時点におけるAmazon.co.jpでの販売価格
*3 2026年4月現在において、2024年発売「Fire TV Stick HD」と比較
*4 各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合がある。コンテンツ数は2026年4月時点のもの
*5 Alexa対応スマートホーム製品（別売）と事前の設定が必要。
*6 基本的にUSB電源アダプターは不要だが、 もし、テレビに「電力不足・過多」の警告が表示される、または全く映らない場合は、同梱されている取扱説明書に記載の方法をお試しのこと
*7 五十音順。店舗により取り扱い商品・発売日が異なる場合がある。取り扱いについては各販売店舗にて確認のこと
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