23日午後、広島市東区で石積みの”のり面”が崩れ、水道管やガス管が破損しました。付近の住宅では、断水が続いているということです。水道管が破損したのは、広島市東区牛田旭2丁目のマンション建設現場付近です。警察と消防によると午後2時半ごろ、作業員から「石垣が崩れてガス管と水道管が出ている」などと通報がありました。崩れたのは、高さ約5メートル、幅約20メートルの石積みの ”のり面”で、土砂が流れ出た