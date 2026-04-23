日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開する「ケンタッキーフライドチキン」が、5月5日の「こどもの日」に合わせた商品「こどもの日バーレル」を5月1日から6日間限定で販売します。【画像】「ボリューミーすぎ！」これが、420円お得な「こどもの日バーレル」です！「こどもの日バーレル」は「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた、ボリュームたっぷりの商品です。価格は2230円（以