“株主優待生活”をしていることで知られる投資家の桐谷広人さんが、4月22日自身の公式Xを更新。1日の食事メニューを紹介しました。【写真を見る】【“株主優待生活”投資家・桐谷広人さん】優待券で2日連続のお寿司「ほっき貝は1000円にする為」桐谷さんは「20日は酔って早く寝て21日は早く目覚めたので、朝ご飯を吉野家で。」と綴り、注文した『牛さば定食』の画像を投稿。このメニュー通常は844円とのことですが、「朝食はサ