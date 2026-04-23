“株主優待生活”をしていることで知られる投資家の桐谷広人さんが、4月22日自身の公式Xを更新。1日の食事メニューを紹介しました。

【写真を見る】【“株主優待生活” 投資家・桐谷広人さん】優待券で2日連続のお寿司「ほっき貝は1000円にする為」





桐谷さんは「20日は酔って早く寝て21日は早く目覚めたので、朝ご飯を吉野家で。」と綴り、注文した『牛さば定食』の画像を投稿。このメニュー通常は844円とのことですが、「朝食はサラダがついて666円」と、178円もお得な価格に満足げな様子。









この日の夕食は「5月迄のグルメ杵屋の券が沢山あるので2日連続お寿司になりますが、新大久保駅前の魚べいへ。」と綴り、注文した寿司5皿と、たぬきうどんの画像を投稿した桐谷さん。









さらに、ほっき貝の寿司を1皿追加した桐谷さん。「ほっき貝は1000円にする為」と明かし、株主優待券を満額で使い切り満足したようです。









この投稿を見た人たちからは「美味しそうですねー！！」「優待券での食事は至福のひとときですね」「ほっき貝で調整するあたりも分かってる感あって好きすぎる」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】