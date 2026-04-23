「東京ドームシティ」で女性従業員が死亡した事故で、座席部分が落下したのは装置の油漏れが原因だったことがわかりました。【映像】死亡事故現場の様子21日、東京・文京区の「東京ドームシティ」で「フライングバルーン」というアトラクションの支柱部分の点検作業をしていた、従業員の上村妃奈さん（24）が落下してきた座席部分に挟まれて死亡しました。アトラクションは支柱にある筒の中に棒が入っていて、その棒を油圧で