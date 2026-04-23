楽天グループ（以下、楽天）は4月23日、WOWOWと共同で新たなIP（Intellectual Property：知的財産権）を開発し、縦スクロール型デジタルコミックとドラマが連動するメディアミックスコンテンツで新たなコンテンツ体験創出を目指す「ALIUSプロジェクト」（アリウスプロジェクト）を開始したことを発表した。○ALIUSの世界観でメディアミックスを展開オリジナル原作「ALIUS」は、IP開発からコンテンツの包括的なプロデュースまでを行