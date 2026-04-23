講談社「別冊フレンド」にて連載中の『メガネ、時々、ヤンキーくん』のTVアニメ化が決定。原作者からイラストとコメントが到着した。【写真】キャラクターたちが勢ぞろい！なるき描き下ろしイラスト本作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元（？）ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマン☆ガチンコ☆ラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得てコミックス2巻の発売後に異例の重版が続