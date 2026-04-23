大和田美帆（42）が23日、インスタグラムを更新。20年4月に新型コロナウイルス肺炎で63歳で亡くなった母、岡江久美子さんの命日を迎え「4月23日。あれから6年。つらい！今年もやっぱり春はつらい！今夜は眠れない！」と、癒えない悲しみをつづった。眠れない理由として「娘がいない4／23は初めてで。娘にどれだけ助けられてたか実感しています」と、娘が不在であると説明。娘は。25年夏からタイの現地インターナショナルスクー