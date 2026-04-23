敵地・ジャイアンツ戦に「1番・投手」で先発出場する【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季3勝目と8試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。大谷は前日21日（同22日）の同戦で「1番・DH」で出場し、7回の遊撃内野安打で球団歴代2位に並ぶ53試合連続出塁をマークした。打席中にはABS