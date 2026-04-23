敵地・ジャイアンツ戦に「1番・投手」で先発出場する

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季3勝目と8試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。

大谷は前日21日（同22日）の同戦で「1番・DH」で出場し、7回の遊撃内野安打で球団歴代2位に並ぶ53試合連続出塁をマークした。打席中にはABSチャレンジ・システムを要求したが、ボール判定のまま。まさに執念の一打で、連続試合出塁は2000年ショーン・グリーンに並んで球団歴代2位に。アジア出身選手では2018年秋信守（レンジャーズ）を抜いて最長記録となった。

球団歴代最長は1958年デューク・スナイダーの58試合、メジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合連続出塁となっている。どこまで続けるか。

前回登板だった15日（同16日）の本拠地・メッツ戦では3年ぶりに投手専念。6回2安打1失点と好投し、2勝目を挙げた。ここまで今季は3試合登板で2勝0敗、防御率0.50。チームの連敗を阻止したいところだ。

ジャイアンツは右腕タイラー・マーレーが先発する。今季は4試合登板で0勝3敗、防御率7.23。前回15日（同16日）の敵地・レッズ戦では4回8安打8失点で3敗目を喫した。（Full-Count編集部）