作家の柚木麻子さんが22日、世界的ベストセラーとなった小説『BUTTER』の版権を、これまでの新潮社から今後は河出書房新社へ移すことを自身のInstagramで発表しました。柚木さんは2008年、『フォーゲットミー、 ノットブルー』でオール讀物新人賞を受賞し、2010年に同作を含む『終点のあの子』でデビュー。2015年『ナイルパーチの女子会』で山本周五郎賞を受賞。2017年に発表した『BUTTER』は世界38か国以上で翻訳が決定し、2024年