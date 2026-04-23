ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は登板2試合ぶりに「1番・投手兼DH」で投打二刀流出場する。前回15日（同16日）のメッツ戦は直前に右肩甲骨付近に死球を受けたこともあり、打者としては出場せず投手に専念。投手のみの出場はエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来1783日ぶりとなった。6回を投げ、2安打1失点で今季2勝目を挙げた