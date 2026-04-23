義姉という存在は、近すぎず遠すぎない距離だからこそ、こじれやすい関係かもしれません。血縁ではないものの「家族」として扱われ、助け合いを求められることもあります。今回は義姉とのトラブルをまとめました。エピソード1：「なぜ私が？！」離婚した義姉の子を預かってと頼まれ…カオリ（仮名）さんは、夫のヨウヘイ（仮名）さんとふたりの幼い子どもと暮らしています。敷地内同居で義両親とは程よい関係を築いてきました。と