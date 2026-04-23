メッツは22日（日本時間23日）、右ふくらはぎ肉離れのため負傷者リスト（IL）入りしていたフアン・ソト外野手（27）の復帰を発表。同日のツインズ戦で早速、「2番・DH」で先発メンバーに名を連ねた。ソトは3日（同4日）のジャイアンツ戦で患部の違和感を訴え途中交代。数日間、経過観察をしていたが、チームが無理をさせず休養させる判断を下し4日（同5日）に遡ってIL入りとなった。ただ、チームはソト離脱後、3連勝の後に12