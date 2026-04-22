タレントの神田うのが、洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一とのショットを公開した。神田は２２日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は美川憲一さんコロッケさんジョイントコンサートへ伺わせて頂きましたコロちゃんとは久々に会えて嬉しかったですし相変わらずの卓越されたスーパーエンタメモノマネは流石過ぎて大笑いでした」と記し、美川とのツーショットのほか、タレント