タレントの神田うのが、洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一とのショットを公開した。

神田は２２日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は美川憲一さん コロッケさんジョイントコンサートへ伺わせて頂きました コロちゃんとは久々に会えて嬉しかったですし相変わらずの卓越されたスーパーエンタメモノマネは流石過ぎて大笑いでした」と記し、美川とのツーショットのほか、タレント・コロッケ、はるな愛とのショットもアップ。

「そして色々あった中で見事に復活を遂げた憲ちゃんが歌っている姿を見て涙が溢れました。今までも聴いてきた大好きな曲、『生きる』は今まで以上に感動し涙が溢れ、隣りで一緒に観て（聴いて）いたお友達も泣いていました」と美川の歌に涙したことを明かし、「今の憲ちゃんだからこそ、更に力強く、聴衆を励まし感動させられるんだなって 本当に心に響く感動の素晴らしいコンサートでした 今までも、そしてこれからもいつも色々な教えと学びを与えてくれる憲ちゃん これからもずっとずっと歌い続けてね」とつづった。