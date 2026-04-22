◇パ・リーグ日本ハム5―4楽天（2026年4月22日エスコンＦ）日本ハムが劇的サヨナラ勝ちを飾った。4―4の延長10回に奈良間が決勝打を放った。2死二、三塁、フルカウントでフォークを捉えて左翼線を破った。4月8、9日の2連勝以来10試合ぶりの2連勝で、6試合ぶりに借金返済に成功した。1回に郡司の中前打で先制。2回は浅間の今季1号2ランで追加点を挙げた。中盤に追いつかれ、8回には田中正義が今季初失点となる浅村