14人の個人情報を紛失 熊本市は生活保護申請の相談に訪れるなどした14人の個人情報が書かれた面接記録票を、紛失したと発表しました。 【写真を見る】生活保護相談者14人の個人情報を紛失「なくなるはずがない」と報告遅れ謝罪熊本市 熊本市の担当者「大変申し訳ございませんでした」 熊本市によりますと、今年1月30日から2月3日に生活保護申請の相談を西区役所で受け付けた14人分の面接記録票を紛失しました。 なくなる