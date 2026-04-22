喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」の公式「X」アカウントが、“食欲の春”におすすめのフルコースメニューを紹介し、SNS上で「見た目にだまされるな」「量がエグい」と話題になっています。【画像】えっぐ…コチラがコメダ珈琲店おすすめ「春のフルコース」です！食べきれない…！！（5枚）すてきなフルコース…と見せかけて実は？公式アカウントは、「食欲の春にコメダでフルコース」とコメントし、「暖かくなる4月、食欲も