喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」の公式「X」アカウントが、“食欲の春”におすすめのフルコースメニューを紹介し、SNS上で「見た目にだまされるな」「量がエグい」と話題になっています。

【画像】えっぐ… コチラがコメダ珈琲店おすすめ「春のフルコース」です！ 食べきれない…！！（5枚）

すてきなフルコース…と見せかけて実は？

公式アカウントは、「食欲の春にコメダでフルコース」とコメントし、「暖かくなる4月、食欲も上り調子。前菜はサラダ、メインはサンドやバーガーで満足感たっぷり。スープを添えて、食後はシロノワールやケーキで甘い締め。最後はコーヒーでほっと一息。気分で組み合わせて、自分だけのコースを」と、“フルコース”のメニューを写した写真を投稿しました。

写真には、「ミニサラダ」「コーンスープ」「カツパン」「ミニシロノワール」「コメダブレンド」が写っています。

一見、エレガントなフルコースのようですが……SNS上では「見た目にだまされるな」「このメニューは死亡フラグだ」「量がエグいのよ、コメダ」「無茶言うな！そんな食えるか！！」「食べきれません」との声が上がっています。

コメダ珈琲店といえば、ファンの間では「メニュー写真よりも実際の商品の方が大きい」、通称“逆詐欺”が有名。公式アカウントの「今日はちょっとぜいたくしませんか」というコメントに対し、「優しいようで鬼や。悪魔の提案しよる…」「フルコースというかちょっとした大食いコース…」「注意書きが足りないのではないでしょうか」と、多くの人が震え上がったようです。

また、気になるのがカロリーです。公式サイトに記載があるカロリーを合計したところ、なんと「1942キロカロリー」となりました。ミニサラダのドレッシングのカロリーは含んでいません。

ほかに、「サイコーだけど結構なお値段に！」「これ新宿にある店で頼んだら総額おいくらになります？」と、値段を気にする声もありました。

コメダ珈琲店は店舗によって金額が異なるため、東京・新宿靖国通り店の価格を調べたところ、「ミニサラダ」が300円（以下、税込み）、「コーンスープ」が660円、「カツパン」が1040円、「ミニシロノワール」が600円、「コメダブレンド」が640円で、合計「3240円」となりました。1人で完食するのは難しいと考えると、フルコースメニューとしてはお手頃な価格といえるかもしれません。

