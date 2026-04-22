ダイソーで見つけたラベンダーのガラスポプリは、置くだけでお部屋がおしゃれに変わる優秀インテリア。見た目の華やかさと、ふんわり優しく広がる香りで癒し空間を演出してくれます。少し惜しいポイントはあるものの、価格以上の満足感が魅力。手軽に季節感とリラックスを取り入れたい方におすすめのアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ガラスポプリ（ラベンダー）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソ