100均でちょっと惜しいけど…買って正解！目でも鼻でも楽しめる香りのインテリア

ダイソーで見つけたラベンダーのガラスポプリは、置くだけでお部屋がおしゃれに変わる優秀インテリア。見た目の華やかさと、ふんわり優しく広がる香りで癒し空間を演出してくれます。少し惜しいポイントはあるものの、価格以上の満足感が魅力。手軽に季節感とリラックスを取り入れたい方におすすめのアイテムですよ♪

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商品情報

商品名：ガラスポプリ（ラベンダー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480921907

目でも鼻でも楽しめる！ダイソーのインテリアが優秀なんです

春の模様替えシーズン、ちょっとしたインテリアを取り入れたいときに頼りになるのがダイソー。

今回インテリア売り場で見つけた『ガラスポプリ（ラベンダー）』は、少々惜しい点はあるものの、結果的には買ってよかったと思えるアイテムでした。

その惜しい点というのが、瓶に貼られているラベルシールがかなり剥がしにくく、無理に取ろうとすると跡が残ってしまうところ。

せっかく見た目が可愛い商品なので、気になる場合はシール剥がし剤などを使って、丁寧に対応するのがおすすめです。

使い方はシンプルで、瓶のフタを開けて置くだけ。特別な手間は一切かからず、気軽に楽しめるのも嬉しいポイントです。

そして、このアイテムのもうひとつの魅力が香り。いわゆる「強い芳香剤」のような主張はなく、ふんわりと優しく広がるラベンダーの香りが特徴です。

リビングや寝室に置いておくと、ほのかに香る程度なので、香りに敏感な人でも取り入れやすい印象。リラックスタイムのお供にもぴったりです。

目を引く華やかさ！ダイソーの『ガラスポプリ（ラベンダー）』

透明なガラス瓶の中には、ラベンダーカラーを基調としたドライフラワーや花モチーフのパーツがぎっしり。置くだけでお部屋の雰囲気がぐっとお洒落になります。

価格は￥220（税込）と手頃なのに、安っぽさを感じさせないデザインがGOOD。お部屋のアクセントとして優秀です。

今回はダイソーの『ガラスポプリ（ラベンダー）』をご紹介しました。

ちょっとしたスペースに置くだけで、気分がふっと和らぐような存在感が◎お部屋に季節感や癒しをプラスしたい人は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。