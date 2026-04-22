２１日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「リボーン最後のヒーロー」で、突然の羽生結弦さんネタが入り、ネットも驚きの声が上がった。冷酷無比なＩＴ社長・根尾（高橋一生）が何者かによって階段から突き落とされ転落死…のはずが、目覚めるとそこは２０１２年。根尾にそっくりな英人に転生していた。英人の実家はさびれた商店街にあるクリーニング店。借金も１０００万円抱えているがまったく稼ぐ様子もない父・英治（小日向