地震や台風など、いつ起きるかわからない自然災害への備えは万全ですか？「何から揃えればいいかわからない」という方に向けて、本当に使える実用的な防災グッズを厳選しました。 まずはこれ！ 絶対に揃えたい防災グッズ 【UPS機能搭載＆3.6kg】停電に瞬時に対応！Jackery 軽量ポータブル電源＋ソーラーパネルセット 停電を瞬時にカバーするUPS機能搭載！約3.6kgと軽量で、自宅避難から持ち出しまで大活躍するポータブル