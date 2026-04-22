地震や台風など、いつ起きるかわからない自然災害への備えは万全ですか？

「何から揃えればいいかわからない」という方に向けて、本当に使える実用的な防災グッズを厳選しました。

まずはこれ！ 絶対に揃えたい防災グッズ

【UPS機能搭載＆3.6kg】停電に瞬時に対応！Jackery 軽量ポータブル電源＋ソーラーパネルセット

停電を瞬時にカバーするUPS機能搭載！約3.6kgと軽量で、自宅避難から持ち出しまで大活躍するポータブル電源です。いざという時に助かる「最速60分のスピード充電」に対応し、小型家電も動かせる定格出力300Wのパワーを備えています。

Jackery Solar Generator 240 New 40 Mini 256Wh ポータブル電源 40W ソーラーパネル 2点セット リン酸鉄 長寿命 定格出力300W 瞬間最大600W コンパクト 60分急速充電 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 スマホ タブレット用 ソーラーチャージャー 太陽光発電 停電 防災 [型番:JE-240A] Jackery \37,423 （2026/04/21 10:29時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ケーブル内蔵型で避難時にケーブルを忘れる心配なし！スマホを約4回フル充電できる25000mAhの大容量で、いざという時の通信手段をしっかり確保するモバイルバッテリーです。

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 【PD対応/PSE技術基準適合/機内持ち込み可/ 165W出力 MacBook PD対応Windows PC iPad Pro iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 (ブラック) Anker \10,490 （2026/04/21 10:45時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

スマホ充電もできる5000mAhのバッテリーを内蔵！最大照射距離500メートルの強力ライトと、周囲を広く照らす作業灯の2WAY仕様で、夜間の避難に圧倒的な安心感をもたらします。

懐中電灯 強力【防災士監修・超高輝度・XHP160チップ】5000mAh 大容量電池 軍用 最強 Type-C充電式 単4電池適用 ハンディライト COB作業灯 IPX6防水 7モード調光 ズーム式 耐衝撃 残量表示機能 作業用 停電 地震 避難対策 防災グッズ アセキ \2,739 （2026/04/21 10:57時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

停電時でも部屋全体を明るく照らす最大1500ルーメンの超高輝度と、最長240時間の連続点灯を両立した、電池式で安心の防災ランタンです。

Lepro LEDランタン キャンプランタン 【超高輝度1500ルーメン/実用点灯13-240時間/電池式/昼白色・電球色・赤色切替/4つ点灯モード/無段階調光調色/防滴仕様】アウトドア ソロキャンプ お花見 夜桜 観桜 登山 夜釣り 防災 停電 緊急 非常用 [PR330033] Lepro \2,208 （2026/04/21 11:03時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

在宅避難にも必須！命と健康を守る衛生・備蓄アイテム

15年保存可能！Fanxieast 簡易トイレセット（60回/120回）

家族3人の1週間分（120回分）を省スペースで備蓄可能！強力な消臭・凝固剤に加え、衛生手袋や便座カバーまでセットになっており、汚れに直接触れず処理できる15年保存対応の安心トイレセットです。

Fanxieast 簡易 トイレ ポータブルトイレ 災害用 【防災士が監修】 非常用トイレ 携帯トイレ 強力消臭 どこでも簡単トイレ 防災 トイレ 災害用/非常用/携帯用 登山 防災グッズ トイレセット 凝固剤 手袋 防臭袋 15年保存（120回） Fanxieast \3,978 （2026/04/21 11:08時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

わずか500g＆省スペース設計で、防災リュックの隙間にもスッと入る！肌触りの良い不織布がしっかり体温を保ってくれる、家族の人数分揃えておきたい非常用毛布です。

アクシス 備蓄用不織布毛布 防災用 災害用 シングルサイズ もしもうふ 箱入り アクシス \3,347 （2026/04/21 11:34時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

災害時に最も貴重な「飲料水」を使わずに済む画期的な非常食！付属のレトルト豚汁（温め不要）でアルファ米を戻すことで美味しい炊き込みご飯風になり、スプーン付きで洗い物も一切出ないオールインワンの備蓄食です。

尾西食品 一汁ご膳 豚汁 270g×5箱 非常食 保存食 長期保存 尾西食品 \2,995 （2026/04/21 11:38時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

これらをひとまとめに！自作防災セットのベース

【防災リュックに最適】ガバッと開いてすぐ出せる！tomtoc 40L大容量バックパック

本体重量約1kgと軽量ながら、数日分の荷物が入るタフな40Lモデル。厚みのあるショルダーパッドやチェストストラップが重い防災グッズを持ち運ぶ際の負担を軽減し、過酷な避難時でも機動力を損ないません。

[tomtoc] 旅行 リュック 大容量 40L 機内持ち込み ビジネス バックパック 旅行バッグ カバン リュックサック メンズ レディース 多機能 17.3型PC対応 撥水加工 部活 合宿 通学 通勤 トラベル 出張 tomtoc \8,593 （2026/04/21 11:22時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ポータブル電源や簡易トイレからリュックまで、本当に役立つアイテムを厳選しました。災害への備えは早すぎるくらいが正解です。気になったものから、ぜひ詳細をチェックしてみてくださいね。

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