あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、「大とろ」と「天然赤えび2貫」を110円〜（以下、税込み）で、4月22日から期間限定販売します。【写真】ブランドたこ、いかの耳珍しいネタが寿司に！「まぐろ」人気商品バージョンUP！！今回の企画「GWお得ネタ」は、ゴールデンウィークにおいしい寿司を手頃な価格で「お楽しみいただきたい」という同社の思いで実現。「大とろ」と「天然赤