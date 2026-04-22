あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、「大とろ」と「天然赤えび2貫」を110円〜（以下、税込み）で、4月22日から期間限定販売します。

【写真】ブランドたこ、いかの耳 珍しいネタが寿司に！ 「まぐろ」人気商品バージョンUP！！

今回の企画「GWお得ネタ」は、ゴールデンウィークにおいしい寿司を手頃な価格で「お楽しみいただきたい」という同社の思いで実現。

「大とろ」と「天然赤えび2貫」のほか、目玉商品として、大分のブランドたこ「くにさき姫だこ」のうまみと歯ごたえが楽しめる「大分産 くにさき姫だこ」（260円〜）、しょうゆ漬けにしたいかの耳が味わえる「漬けムラサキいか耳」（120円〜）、人気定番ネタ「まぐろ」に揚げたネギや特製マーラーソースを合わせた「マーラー風まぐろ揚げネギ添え」（180円〜）、和牛のうまみととろける脂が堪能できる「和牛さしとろポン酢ジュレ」（260円〜）も販売。

さらに、「グリルチキンチーズマヨ炙（あぶ）り」「とろ〜りチーズの炙りハンバーグ」（ともに200円〜）、「ジャンボかにカマ天にぎり」（140円〜）、「サラダ3貫盛り」（120円〜）、「ほたてフライ包み 自家製タルタルのせ」（140円〜）、「貝づくし5貫盛り」（680円〜）もラインアップされています。

スイーツでは、定番スイーツのかため食感が特長の「クラシックプリン」を使用した「クラシックプリンパフェ」（380円〜）と、カカオの香りとコクが楽しめる「生チョコ風モンブラン」（280円〜）が同日から販売されます。