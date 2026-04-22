西松屋チェーンが冴えない動きとなっている。２１日の取引終了後に発表した４月度（３月２１日～４月２０日）の月次売上高速報で、既存店売上高は前年同月比１．０％増と３カ月連続で前年実績を上回ったが、３月度の同３．５％増に比べて伸び率が鈍化しており、これが嫌気されているようだ。 客数が同２．８％増と伸長したことに加えて、気温の上昇に伴い春物衣料や夏物衣料の売り上げが伸長した。また、育児・