伊勢神宮の社殿を20年に一度建て替える2033年の式年遷宮に向けて、21日に社殿の造営工事の安全を祈る「木造始祭」が行われました。伊勢神宮では2033年の式年遷宮に向けて、8年をかけて、33の祭りと行事が行われます。「木造始祭」は、社殿の造営を始めるにあたり、作業の安全を祈るもので、21日は内宮と外宮でそれぞれ行われました。4月12日の「御木曳初式」で、五丈殿の前に運び入れられた3本の御用材の両端を、小工と呼ばれる宮