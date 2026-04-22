「東京ポイント」はどうやって貯める？ 余ったら現金化はできる？

東京ポイントとは

東京ポイントとは、東京都が実施するキャンペーンに参加することで、「東京アプリ」内に付与される東京都独自のポイントです。ポイントを貯めると、買い物などで使える民間決済事業者のポイントや東京都の公共施設のチケットなどに交換できます。

ポイントを交換するには、東京アプリ内のホーム画面で「ポイント交換」をタップし、交換交換先を選んで、ポイント数を入力します。その後は、画面の指示にしたがって各サービスの認証や同意操作を進めると交換できます。

東京ポイントの付与条件は、キャンペーンごとに異なります。例えば、東京アプリ生活応援事業では、マイナンバーカードを持つ15歳以上の都内在住者が対象です。なお、アプリ自体は東京都民以外の人も利用できますが、ポイントの付与対象はキャンペーンごとに異なり、都内在住者に限られる場合もあります。



東京ポイントの現金化はできる？

令和8年3月現在、東京ポイントで現金への交換先は公表されていません。また、ポイントには利用期限が定められているため、期限を過ぎると失効するため、早めに使用するようにしましょう。

東京アプリの公式FAQによると、交換できる決済サービスは以下の通りです。



・au PAY 残高

・dポイント

・メルカリポイント

・楽天ペイ（楽天キャッシュ［基本型］）

・Vポイント



また、決済サービスだけでなく、都立施設等で利用できるチケットにも交換できます。東京都の該当施設へ行ってみたい人は、チケットへの交換も選択肢の一つです。



東京ポイントの貯め方

東京ポイントを貯めるには、まず東京アプリをインストールする必要があります。なお、ポイントの申し込みには本人確認が必要で、マイナンバーカードとNFC対応のスマートフォン、メールアドレスを用意しなければなりません。

アプリの登録自体はマイナンバーカードがなくてもできますが、ポイントの申し込みには本人確認が必要になる点に注意しましょう。アプリを入れてからポイントを貯めるまでの手順は、以下の通りです。



（1）東京アプリとデジタル認証アプリをダウンロードする

（2）デジタル認証アプリの利用者登録をする

（3）東京アプリで必要事項を入力する

（4）メールアドレス認証とSMS認証をする

（5）認証が終わったらマイナンバーカードで本人確認をする

（6）本人確認完了画面の「東京ポイントを申し込む」をタップする



東京ポイントを貯められるキャンペーンは、アプリのほかに公式サイトの「キャンペーン情報」から確認できます。キャンペーンごとに利用条件が異なるため、事前に詳細をチェックしましょう。



東京アプリの目的

東京アプリは、東京都が提供するさまざまな行政サービスやコンテンツを一つにまとめることを目的に作られたアプリです。将来的には、「給付金申請」や「個人あてのお知らせ機能」などもアプリ上で利用できるようにし、行政サービスを一元化するプラットフォームとなることを目指しています。

このように、東京アプリの主な目的はポイント付与ではなく、行政サービスの提供を効率化することにあるといえるでしょう。現在は、その基盤となる東京アプリの利用者数を増やす施策の一つとして、ポイントを受け取れるさまざまなキャンペーンを実施していると考えられます。



東京ポイントは現金化できなくても上手に活用しよう

東京ポイントは、東京都などが実施するキャンペーンに参加することで、「東京アプリ」内に付与される東京都独自のポイントです。

貯まったポイントは、都立施設等のチケットや、日常の買い物などに使える民間決済事業者のポイントなどに交換できます。ポイントの貯め方は、イベントへの参加や対象キャンペーンへの申し込みなどさまざまで、お金をあまりかけなくても入手できる場合もあります。

ただし、東京ポイントの現金化はできません。ポイントが貯まったら、利用期限内にオンライン決済サービスのポイントや都立施設のチケットに交換することをおすすめします。ポイントを無駄にしないためにも、交換先や利用期限、対象条件をあらかじめ確認して上手に活用しましょう。



出典

東京都公式アプリ 東京アプリ

東京都公式アプリ 東京アプリ よくある質問一覧 東京ポイントの使い方について

東京都公式アプリ 東京アプリ 東京アプリのはじめ方ガイドと参加方法

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー