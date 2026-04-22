TBSの朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）が22日放送され、京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件を巡りデマ情報を発信したとされる人物のインタビューを放送した。

番組では、SNS上で、逮捕された父親が24歳だという誤情報（実際は37歳）や、事件と野生鳥獣を処理する南丹市の施設を関連づけた間違った投稿があったことを伝えた。

そして、番組スタッフがXの誤情報をさかのぼって調べ、発信した本人にDMで取材依頼してインタビューしたとし、メインキャスターを務める安住紳一郎アナウンサーが「デマを発信することについて今回本人に直接話を聞きました。本人はモザイクなしでもインタビューOKということだったんですが、この配信者のコマーシャル、いわゆる炎上商法につながる可能性を懸念して番組側で独自にモザイク処理をしています」と説明。A氏のインタビューを放送した。

インタビューの中で、A氏は「現地付近に住んでいるリスナーからの情報。調べて文章にしてわかりやすく投稿した感じですね」、「面白がっているだけですから。はっきり言って。本当に不謹慎なんですけど楽しいことが好きなんですよ」などと話していた。