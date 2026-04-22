「29歳 手取り11万 貧困ごはん」魚の骨、玉ねぎの皮なのに美味しそう…主夫の”フードロス削減飯”
「29歳 手取り11万円 貧困ごはん」というテロップから始まる料理動画。一見普通の鍋が映っているが、よく見るとイワシの頭、玉ねぎの皮、大根の茎…と中に入っている具材は一風変わっている。予想外の料理の様子を収めた動画は87万回再生を突破し、コメント欄には「ここまで食材を無駄なく使えるの尊敬」「こういうのが本当に丁寧な暮らしってやつだよ」など称賛の声が寄せられた。110円分の材料と野菜の皮やヘタを使って、お馴染みの家庭料理を完成させた投稿主のシュンさんに、余すところなく食材を使う方法について話を聞いた。
【動画カット】110円分の材料＆野菜の切れ端で完成した野菜カレー、イワシのなめろうと素揚げ
■「失敗は数えきれないほど」独学の調理、最初は”恐る恐る“でも美味しく
――投稿は85万回再生を超え、話題となっています。ご自身がSNSでご飯を投稿しようと思ったきっかけはなんですか？
「ある日作ったご飯が思ったより上手くできて、誰かに見せたくなり、友人に見せてみました。意外に良い反応を貰えたので、日頃の生活についてや、気持ちをテロップにして投稿してみました。ここまで見てもらえるとは正直思っていませんでした」
――調理に失敗して美味しくならなかったことや、お腹を壊してしまったことはありませんか？
「失敗は数え切れないくらいあります。魚の頭を熟成させようとして冷蔵庫が凄く臭くなったり、野菜の皮が硬すぎて、調理しても食べられなかったり。いままで使ったことのない部分を使ったりするときは、大抵一回目は美味しくできないです」
――玉ねぎの皮や魚の頭、骨など何気なく捨ててしまいそうな部分まで余すことなく使って調理されています。食べられる部分なのか、どのように調理すればよいのかなど悩んでしまいそうですが、調理する方法はご自身の試行錯誤の中で見つけていったのでしょうか？
「誰かに教わったわけではないので、正しいやり方かどうかは今でも自信がないです。一応、毒がないかだけは調べていますが、調理方法などはなんとなくで作っているので、結構失敗します。玉ねぎの皮も人参のヘタも、最初は恐る恐る使ってました。今のところ、美味しく食べられていますし、体調も良いです」
■手取り11万生活共にする妻、魚の内臓には抵抗も「意外に楽しんでくれてる」
――現在の手取り11万生活について、どのように思っていますか？
「現在の生活については、不便なことは多いですが、この生活をしていないと気がつけなかったことや、ならではの楽しさがあります。自分で決めたことなので後悔はしていないです。ただ妻には申し訳ない気持ちはあります。今は期限付きで許してもらっているので、いつまでこの生活を続けるかは分かりません」
――奥様はシュンさんの作る料理について、どのような反応をされることが多いですか？
「美味しいとは言ってくれます。ただ魚の頭や内臓、野菜の皮などは抵抗があるようで、僕が食べてしまうことが多いです。作っている本人としては調理工程がわかっているので安心なのですが、突然魚の内臓を出されても食べたくない気持ちは凄く分かります。でも、意外にこの生活を楽しんでくれているようには感じます」
――料理や生活における今後の目標はなんですか？
「料理について大きな目標はありません。ただ、今はたくさんの方に動画を見ていただけているので、フードロスの削減など、何かしら意義のあることに貢献できたら嬉しいなと思っています」
■「失敗は数えきれないほど」独学の調理、最初は”恐る恐る“でも美味しく
――投稿は85万回再生を超え、話題となっています。ご自身がSNSでご飯を投稿しようと思ったきっかけはなんですか？
「ある日作ったご飯が思ったより上手くできて、誰かに見せたくなり、友人に見せてみました。意外に良い反応を貰えたので、日頃の生活についてや、気持ちをテロップにして投稿してみました。ここまで見てもらえるとは正直思っていませんでした」
――調理に失敗して美味しくならなかったことや、お腹を壊してしまったことはありませんか？
「失敗は数え切れないくらいあります。魚の頭を熟成させようとして冷蔵庫が凄く臭くなったり、野菜の皮が硬すぎて、調理しても食べられなかったり。いままで使ったことのない部分を使ったりするときは、大抵一回目は美味しくできないです」
――玉ねぎの皮や魚の頭、骨など何気なく捨ててしまいそうな部分まで余すことなく使って調理されています。食べられる部分なのか、どのように調理すればよいのかなど悩んでしまいそうですが、調理する方法はご自身の試行錯誤の中で見つけていったのでしょうか？
「誰かに教わったわけではないので、正しいやり方かどうかは今でも自信がないです。一応、毒がないかだけは調べていますが、調理方法などはなんとなくで作っているので、結構失敗します。玉ねぎの皮も人参のヘタも、最初は恐る恐る使ってました。今のところ、美味しく食べられていますし、体調も良いです」
■手取り11万生活共にする妻、魚の内臓には抵抗も「意外に楽しんでくれてる」
――現在の手取り11万生活について、どのように思っていますか？
「現在の生活については、不便なことは多いですが、この生活をしていないと気がつけなかったことや、ならではの楽しさがあります。自分で決めたことなので後悔はしていないです。ただ妻には申し訳ない気持ちはあります。今は期限付きで許してもらっているので、いつまでこの生活を続けるかは分かりません」
――奥様はシュンさんの作る料理について、どのような反応をされることが多いですか？
「美味しいとは言ってくれます。ただ魚の頭や内臓、野菜の皮などは抵抗があるようで、僕が食べてしまうことが多いです。作っている本人としては調理工程がわかっているので安心なのですが、突然魚の内臓を出されても食べたくない気持ちは凄く分かります。でも、意外にこの生活を楽しんでくれているようには感じます」
――料理や生活における今後の目標はなんですか？
「料理について大きな目標はありません。ただ、今はたくさんの方に動画を見ていただけているので、フードロスの削減など、何かしら意義のあることに貢献できたら嬉しいなと思っています」