エンゼルスのマイク・トラウト外野手（３５）が好調キープでファンを喜ばせている。先のヤンキース戦では４戦５発の爆発で復活を印象づけ、ここまでほぼ全試合にスタメン出場して打率２割３分５厘、チームトップの７本塁打、１６打点、３盗塁と、全盛期さながらの存在感を見せている。３度のＭＶＰを獲得するなど数多くのタイトルを手にしてきたスーパースターだが、２０２０年ごろから毎年のように手首やヒザ、背中などのケガ