メキシコの人気観光地で銃撃事件です。メキシコ中部にある世界遺産「テオティワカン」のピラミッドで20日、男が発砲し、治安当局によりますと、遺跡を訪れていたカナダ人女性が撃たれ死亡したほか、13人が負傷し、うち8人は入院中だということです。日本人の被害は確認されていません。AP通信は、容疑者はメキシコ国籍の27歳の男で、銃撃後に自殺したと報じています。警察が動機など詳しい経緯を調べています。