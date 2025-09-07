世界的な人気を誇るシンガー・ソングライターの藤井風さんがテレビ番組の生放送中に、ある企業のテーマソングを歌い上げ、話題になっています。企業名はXでトレンド入り。企業サイトにはアクセスが集中したようで、一時つながりにくくなるほどでした。【写真】藤井風＆ミーアイおちゃめ❤️な記念撮影「世界的スターに歌わせた」「伝説だ」藤井さんは5日、テレビ朝日系の音楽番組「ミュージックステーション」に初出